Выставка приурочена к Году детей, объявленному президентом РК в 2022 году. В экспозиции на втором этаже художественной галереи представлено более ста работ, выполненных в разных стилях и техниках

Выставки, на которых можно увидеть работы учащихся и преподавателей костанайской художки, стали традиционными. Но прежде в ней принимали участие только ученики выпускных классов, а в этом году в экспозиции также можно увидеть работы учеников начальных классов и даже подготовительного отделения. Возраст художников – от 9 до 16 лет.

Выставка получилась очень яркой и разноплановой. Много картин, написанных акрилом, гуашью, акварелью, карандашные рисунки, пластилинография, батик, аппликации - пожалуй, нет материалов, с которыми не умели бы обращаться ученики школы имени Никифорова, даже яичная скорлупа идёт в дело.

На выставку пришли не только преподаватели и ученики художки, она интересна и любителям искусства, постоянно посещающим картинную галерею. И они были в восторге от экспозиции в целом и от отдельных работ.

- Это настоящий праздник для нашего города, - сказала педагог Светлана БАГДАСАРОВА. - Каждая работа поражает своей особенностью: или замыслом, или сюжетом, или техникой исполнения, порой довольно сложной. Сколько же здесь мастерства, терпения, вдохновения, большого труда и мечты! Я искренне желаю вам всегда ощущать первозданность мира вашей непосредственной душой. Всегда стремитесь к лучшему!

Бражник В.Е. - "Golden"

Саужанова Саллидат, 9 лет - "Усатый полосатый"

Тукенова Актоты, 16 лет - Диптих "Экология в наших руках"

Стремление к лучшему закладывают в учеников учителя. Кстати, более 40% педагогов школы имени А. И. Никифорова – выпускники этой школы, конечно, они любят свою школу с самого детства и любят по-настоящему. Быть профи в какой-либо сфере, будь то наука, искусство или ремесло, это одно, а вот научить другого тому, что сам знаешь и умеешь, совсем другое.

Селиверстова Карина, 16 лет - "В космосе"

Гидзюк Анастасия, 16 лет - "Музыка в космосе"

Бражник В.Е. - "Moon"

Суровягина Полина, 15 лет - "Игра эльфов"

Мессер Анастасия, 15 лет - "Белые утесы"

О том, что преподаватели художественной школы великолепно владеют педагогическим мастерством, говорит качество работ их учеников.

- Меня поразило буйство красок, разнообразие жанров, тематика работ, - поделился впечатлениями художник Олег КУСКОВ. – Некоторые работы меня особенно затронули. Хочу пожелать начинающим художникам, чтобы творчество всегда присутствовало в их жизни. Это всегда пригодится - даже когда будет совсем грустно, можно сесть, порисовать и грусть исчезнет.

Сергеева Виктория, 15 лет - "Маяк"

Гук Надежда - "Я рисую мир"

Асанова Аделия, 15 лет - "Легенды Казахстана"

Абдрафикова Вероника, 15 лет - "Искусство объединяет"

Среди выпускников художественной школы есть известные даже за пределами Казахстана художники и дизайнеры, но даже если изобразительное искусство не становится профессией, школа даёт своим ученикам очень много. Она развивает не только умение рисовать, но и душу каждого учащегося. В каждой работе можно увидеть частицу души автора. Они все разные и каждая найдёт своего понимающего зрителя.

Выставка будет работать в течение месяца.

Фото Ксении РЕБИК