В субботу, 16 апреля, на юге Костанайской области синоптики ожидают дождь и грозу. Ветер западный 9-14, на востоке усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, на юге +12 градусов, днём +10...+15, на юге +18 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью +5...+7, днём +13...+15 градусов.

В воскресенье, 17 апреля, на севере и востоке области дожди, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днём +7...+12, на юге +15 градусов.

В Костанае в воскресенье переменная облачность, днём дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +1...+3, днём +10...+12 градусов.

- В понедельник, 18 апреля, на севере и востоке области дождь, на западе туман, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днём +10...+15, на юге +18 градусов.

В Костанае в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём +10...+12 градусов.