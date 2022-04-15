Вопрос о незаконных отказах в предоставлении земельных участков обсудили на заседании членов межведомственной рабочей группы (МВРГ) Костанайской области 14 апреля.

- Согласно данным акиматов районов и городов, а также управлений природных ресурсов и регулирования природопользования и государственного архитектурно-строительного контроля за январь-февраль 2022 года имеются 427 фактов отказа в оказании государственных услуг, - доложил руководитель управления госуслуг департамента по делам госслужбы по Костанайской области Азамат БАЙТУРСИНОВ.

Наибольшее количество отказов выявили в Костанайском районе – 259 (60,6% от общего количества) и Костанае – 131 (30,6%). В управлении ГАСК 8 отказов (1,8%), в районе Б. Майлина, Алтынсаринском районе и управлении природных ресурсов - по 4 отказа.

- Чаще всего отказывают в оказании услуг по приобретению прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующем проведения торгов (конкурсов, аукционов), - отметил Байтурсинов. - Таких зафиксировано 342 факта (93% от общего количества). В том числе в Костанайском районе 241, в Костанае - 92. Часто отказывают в выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка: в Костанае – 17 отказов, в Костанайском районе – 11, в Мендыкаринском – 1.

По услуге предоставления исходных материалов при разработке проектов строи­тельства и реконструкции (перепланировки и переоборудования) выявили 24 необоснованных отказа. Из них в Костанае 13, Костанайском районе – 4, по 2 в районах Б. Майлина и Аулиекольском, по одному в Карасуском, Сарыкольском районах и Аркалыке.

По закону при отказе в оказании государственной услуги услугодатель должен направить услугополучателю ответ с указанием причины.

- В частности, имеются факты предоставления услугодателем неполного и немотивированного ответа услугополучателю в Костанайском и Сарыкольском районах, - отметил Байтурсинов. - К примеру, в мотивированном отказе в оказании одному из ТОО услуги «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции», направленном отделом архитектуры акимата Сарыкольского района, указана причина – предоставлен неполный пакет документов. Без уточнения конкретных причин, необходимых для оказания государственной услуги. Аппаратом акима Костанайского района услугополучателю предоставлен отказ от 27 января 2022 года в оказании госуслуги «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка» в связи с тем, что ею указан неверно услугодатель. Однако услугополучателю не разъяснили, в какой орган-услугодатель она может обратиться для получения госуслуги. Аналогичный отказ ей предоставлен 18 февраля 2022 года на этот же земельный участок.

Докладчик привел еще несколько примеров немотивированных и незаконных отказов в оказании госуслуг. Члены группы согласились, что это нужно исправлять.

- Отделы земельных отношений - самые проблемные, - заметил председатель МВРГ, руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Мы понимаем, что докладчик привел самые экономически активные районы, где земельные участки пользуются большой популярностью, так как это одни из самых привлекательных районов для жизни. Но решать эти вопросы нужно.

Представители районов, в которых зафиксированы нарушения, отметили, что в отделах земельных отношений и архитектурного контроля самая большая текучка кадров. В некоторых районах должности специалистов вакантны.