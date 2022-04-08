Без осадков, по ночам плюсовые температуры - Прогноз погоды в Костанайской области на ближайшие три дня
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 9 апреля, на территории Костанайской области осадки маловероятны, ночью и утром на востоке возможен туман. Ветер южный, юго-восточный 9-14, на юге 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на юге +5 градусов, днём +8...+13, на юге +17 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае 9 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с. Ночью 0...+2, днём +11...+13 градусов.
- В воскресенье, 10 апреля, на юге области дождь, ветер восточный 9-14 м/с, на юге 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Температура воздуха ночью 0...+5, на севере -3, днём +10...+15, на юге +11 градусов.
В Костанае 10 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью +1...+3, днём +12...+14 градусов.
В понедельник, 11 апреля, в Костанайской области на юго-западе дождь. Ветер восточный 9-14 м/с, на юго-западе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на севере -3 градуса, днём +10...+15, на юге +18 градусов.
В Костанае 11 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью +1...+3, днём +12...+14 градусов.
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