Костанайские спортсмены в последние дни марта и первые дни апреля приняли участие сразу в трех республиканских соревнованиях по лыжным гонкам, которые прошли в Акмолинской области буквально на последнем в этом сезоне снеге и завершились в минувшие выходные.

Гонка памяти заслуженного мастера спорта Николая Чеботько: на дистанции юноши / Фото skisite.info

Самым главным из заключительных стартов стал прошедший в Щучинске чемпионат РК по лыжным гонкам. В нем приняли участие 120 спортсменов из Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также один лыжник, представлявший Марокко - северную страну самого жаркого материка планеты Африки.

В открывавшей чемпионат смешанной эстафете 4х5 км сборная Костанайской области в составе Владислава Ковалева, Анастасии Ротовой, Лауры Киныбаевой и Виталия Пухкало заняла второе место.

Сборная Костанайской области - серебряный призер чемпионата Казахстана в смешанной эстафете / Фото skisite.info

Также вторыми финишировали костанайские сборные и в стандартных эстафетах. В мужской эстафете 4х7,5 км обладателями серебряных наград стали Артем Ковалев, Виталий Пухкало, Алмас Каримов и Владислав Ковалев, а в женской эстафете 4х5 км серебряные медали завоевали Милана Мамедова, Мария Люфт, Анастасия Ротова и Лаура Киныбаева.

Алмас Каримов и Владислав Ковалев были удостоены бронзовых медалей по результатам командного спринта, преодолев на двоих свободным стилем шесть этапов по 1,4 км с третьим результатом.

Пьедестал почета чемпионата Казахстана в командном зачете: награждение провел заслуженный тренер РК Иван Николаевич Вепрев из Костаная / Фото skisite.info

Не было равных в гонке на 15 км свободным ходом участнику зимней Олимпиады-2022 Виталию Пухкало, финишировавшему с более чем 20-секундным отрывом от ближайших преследователей. А в масс-старте на 50 км классическим ходом обладателем серебряной медали стал Владислав Ковалев.

Таким образом, завоевав шесть призовых мест и набрав 1156 очков, сборная Костанайской области в общем зачете заняла второе место, пропустив вперед лишь сборную Акмолинской области - 1509 очков. Третьими в чемпионате РК были лыжники Восточно-Казахстанской области - 866 очков.

Также в Щучинске состоялись республиканские детские соревнования «Гонка заслуженного мастера спорта Николая Чеботько». Эти соревнования начал проводить в 2010 году сам Чеботько, и вот во второй раз они прошли уже без него, а как в память о бронзовом призере чемпионата мира.

В них приняли участие более 350 юных лыжников из Нур-Султана, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, соревновавшиеся в четырех возрастных группах - 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. и 2012 г.р. и младше. Победители и призеры определялись по результатам двух гонок. В первый день участники бежали гонку классическим ходом, а во второй день - гонку преследования свободным ходом.

Костанайскую область представляли на этих соревнованиях воспитанники ДЮСШ №3 и ДЮСШ района Беимбета Майлина. В общей сложности юные костанайские лыжники заняли восемь призовых мест, в том числе три первых, три вторых и два третьих.

В старшей возрастной группе воспитанница ДЮСШ района Б. Майлина Милана Мамедова стала первой в гонке преследования 5 км + 5 км, а ее подруга по спортивной школе Елена Саенко заняла третье место.

В возрастной группе 2008-2009 г.р. двойной победы в гонке 5 км + 5 км добились воспитанники ДЮСШ №3 Ратмир Югай, финишировавший первым, и Алексей Вторушин, показавший второй результат.

В этой же возрастной группе среди девушек серебряным призером в гонке 3 км + 3 км стала представительница района Б.Майлина Маргарита Дорохова.

Воспитанница ДЮСШ №3 Яна Филипенко в такой же гонке среди девушек 2010-2011 г.р. заняла третье место.

Среди самых юных лыжниц, соревновавшихся в гонке 1,2 км + 1,2 км, первые два места завоевали воспитанницы ДЮСШ №3 София Селезнева и София Чернецова. Стоит отметить и шестое место самой младшей среди 35 участниц этой гонки семилетней Маргариты Орловской (ДЮСШ №3).

Закрыла сезон республиканских лыжных соревнований прошедшая в селе Балкашино Акмолинской области лыжная гонка «Белый марафон», посвященная серебряному призеру Олимпийских игр Владимиру Сахнову.

На старт дистанций от 5 км и до 50 км свободным ходом вышли 305 лыжников из десяти регионов Казахстана, соревновавшиеся в нескольких возрастных группах - среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, а также среди ветеранов. Из-за теплой погоды участникам приходилось преодолевать свои дистанции по мокрой и проваливающейся лыжне, проложенной на круге 2,5 км.

На дистанции 50 км среди мужчин лучшим из костанайских лыжников был воспитанник Школы высшего спортивного мастерства Костанайской области Владислав Ковалев, финишировавший четвертым.

Юниоры соревновались на дистанции 30 км, и третьим здесь стал воспитанник Центра подготовки олимпийского резерва Алмас Каримов из Костаная. А среди юниорок победительницей 20-километровой гонки стала воспитанница ШВСМ Анастасия Ротова.

На дистанции 20 км первое и второе места среди юношей 2004-2005 г.р. завоевали воспитанники ДЮСШ №3 Артем Ковалев и Риза Баймаганов соответственно. А в 10-километровой гонке среди юношей 2008-2009 г.р. серебряным призером стал воспитанник ДЮСШ №3 Алексей Вторушин.

В своих возрастных группах на дистанции 20 км среди мужчин первое место завоевал Вячеслав Гаранин (50 лет - 54 года) из Костаная, серебряными призерами стали Андрей Филюшин (45-49 лет) из Аулиекольского района и Алексей Горбаченко (65-69 лет) из Рудного, а бронзовые медали завоевали Игорь Карачев (50 лет - 54 года) из района Б.Майлина и Владимир Бойко (60-64 года) из Сарыкольского района.

В 10-километровой гонке среди мужчин 70-74 лет первым финишировал Николай Хрипунов из Лисаковска, а третье место занял Александр Никитин из района Б. Майлина.

Победу среди женщин 50 лет и старше в гонке на 5 км одержала Римма Наговицына из Аулиекольского района. Все лыжники-ветераны Костанайской области представляли спортивный клуб «Рудный».

Все победители и призеры получили из рук Владимира Сахнова лыжную экипировку.