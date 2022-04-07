Буквально за две недели до 20-го дня рождения газеты в ТОО «Костанайский дом печати» завершили работу над сборником Марии Мостовой «Жили-пожили мы не зря». Значительная часть очерков, вошедших в издание, публиковалась на страницах «НГ».

Как правило читатели знакомились с ними в рубриках «Хранить вечно», «Неслучайные связи». Материалы о фронтовиках, первоцелинниках, героях труда - живая история области, основанная на фактах, хорошо и грамотно написанная, эмоциональная, окрашенная личным отношением автора. В сборник вошли также публикации о двух редакторах «Нашей Газеты», уже ушедших из жизни: Владимире Каткове и Ольге Колоколовой.

Мария Лукьяновна издала сборник на собственные средства, сейчас с удовольствием его дарит, в первую очередь, семьям героев своих публикаций. В Житикаре, где она живет, готовят презентацию этой книги.

Мостовая - член Союза журналистов СССР и Союза журналистов Казахстана, выпускница Среднеазиатского государственного университета, куда уехала совсем девчушкой из казахстанской глубинки - села Ливановка Камышнинского района. 20 лет была редактором Джетыгаринской районной газеты «Авангард», а стаж ее в журналистике - больше полувека. И это только официальный стаж, ибо и после выхода на пенсию она продолжала активно сотрудничать со многими республиканскими изданиями. И в «Нашу Газету» писала с первых лет ее существования.

Поздравляем нашего автора и ждем новых очерков!

Фото Ксении РЕБИК