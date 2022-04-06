По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 апреля, на севере и западе региона утром и днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге и западе - туман. В пятницу, 8 апреля, на севере ночью пройдет снег, днём переходящий в дождь, также прогнозируется гололед и туман. Область тумана захватит и запад. В субботу, 9 апреля, осадков не ожидается, но на севере и западе вероятен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке термометры покажут 5 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет +5...+10°С, на юге области +13°С. В пятницу ночью на большей части территориии ожидаем отрицательные температуры: -2...-7°С, лишь на юге будет +1°С. День будет тёплым: +8...+13°С, на юге столбики термометров поднимутся до отметки +16°С. В субботу ночью ожидаем 0...-5°С, на юге +3°С. В дневное время воздух прогреется до +10...+15°С, на севере +7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2°С, днём +7...+9°С. В пятницу: ночью -2...-4°С, днём +8...+10°С. В субботу: ночью 0...-2°С, днём +10...+12°С.

В четверг ожидается ветер южного и юго-западного направлений скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с, порывами до 23 м/с на севере и западе области. В пятницу ветер будет уже северо-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с, на севере отдельные порывы будут достигать 25 м/с. В субботу ветер будет дуть с востока, скорость его не будет превышать 9-14 м/с.