За прошедшие сутки, 30 марта, в регионе зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,001 %. Днем ранее было выявлено двое заболевших, темп прироста был на уровне 0,003%.

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Единственный случай заболевания 30 марта был выявлен в Карабалыкском районе. Пациент обследован по самообращению. У него присутствуют симптомы заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 марта 2022 г. зарегистрировано 53 517 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 344, в том числе 18 за 30 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 242 человека (+39), вторым компонентом 346 164 (+179).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 29 марта в регионе зафиксированы 3 случая заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не зарегистрировано.