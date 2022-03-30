За вторник, 29 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Днем ранее не было зафиксировано ни одного случая. Подобная ситуация продолжается в течение недели: в области то регистрируют 1-2 случая, то вновь заболеваемость становится равной нулю.

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Оба случая 29 марта были зарегистрированы в областном центре - Костанае.

2 пациента обследован по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 марта 2022 г. зарегистрировано 53 516 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 326, в том числе 33 за 29 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 203 человека (+39), вторым компонентом 345 985 (+160).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 28 марта в регионе зафиксированы 4 случая заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не зарегистрировано.