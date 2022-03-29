Маски только в медучреждениях - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
29 марта 2022, 12:15 | Коронавирус
В местах массового скопления людей ношение медицинских масок носит рекомендательный характер, в помещениях, в том числе в организациях образования, носить маски теперь не обязательно. И лишь в медицинских учреждениях маски остаются обязательным условием их посещения. Новое постановление №7 главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ подписал сегодня, 29 марта.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Кроме того, разрешено проводить форумы, юбилеи, свадьбы. А при нахождении региона в «зеленой» и «желтой» зонах использование мобильного приложения «Ashyq» не обязательно.
Какие еще изменения нам принесло новое постановление, читайте в приложенном файле.
Последние новости
29.03.22 14:56 «Тобол» третий раз в сезоне поделил очки в очной серии с «Каспием» в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу
29.03.22 13:53 Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
29.03.22 13:38 Без вести пропавшего подростка разыскивают в Костанае
29.03.22 11:30 Вновь ни одного случая КВИ не выявили в Костанайской области
28.03.22 18:50 «Аят» дважды переиграл «Каспий» и укрепился в тройке лидеров чемпионата Казахстана по футзалу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.