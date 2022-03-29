В местах массового скопления людей ношение медицинских масок носит рекомендательный характер, в помещениях, в том числе в организациях образования, носить маски теперь не обязательно. И лишь в медицинских учреждениях маски остаются обязательным условием их посещения. Новое постановление №7 главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ подписал сегодня, 29 марта.

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Кроме того, разрешено проводить форумы, юбилеи, свадьбы. А при нахождении региона в «зеленой» и «желтой» зонах использование мобильного приложения «Ashyq» не обязательно.

Какие еще изменения нам принесло новое постановление, читайте в приложенном файле.