28 марта в регионе не зарегистрированы случаи COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,000 %. Днем ранее был зафиксирован лишь один случай в Федоровском районе.

Иллюстративное фото pixabay.com

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 марта 2022 г. зарегистрировано 53 514 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных 53 293 человека, в том числе 1 за 28 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 164 человека (+47), вторым компонентом 345 825 (+136).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 27 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.