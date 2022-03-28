Во вторник, 29 марта, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью снег, днём осадки в виде дождя и снега. На западе и севере области обещают низовую метель, на западе и юге гололёд. Ветер южный, юго-западный 9-14, на западе и севере 15-20 м/с, днём порывы усилятся 23-28, временами 30 м/с. Температура ночью 0...-5, на западе -8 градусов, днём -3...+2, на западе -6 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник ожидается переменная облачность, снег. Ветер южный, юго-западный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Ночью -2...-4, днём около 0 градусов.

- В среду, 30 марта, по области облачно и низовая метель. Ночью на большей части региона ожидается дождь и снег, днём осадки будут на севере области. На западе и юге ожидаем гололёд, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе и севере порывы 23-28 м/с, а ночью и вовсе усилится до 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -3...+2, на востоке -6 градусов, днём +2...+7 градусов.

В Костанае в среду прогнозируют переменную облачность, также дождь и снег. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью -1...-3, днём +2...+4 градуса.

В четверг, 31 марта, ожидается переменная облачность, на севере области осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный 9-14, на севере порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, на востоке области -6 градусов, днём +2...+7 градусов.

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью 0...+2, днём +2...+4 градуса.