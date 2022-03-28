Инженерно-сапёрные подразделения приступят к работам сегодня, 28 марта, передает Informburo.kz.

Министерство обороны РК возобновляет работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов. Инженерно-сапёрные подразделения Вооружённых сил 28 марта приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия проводятся по национальному проекту "Безопасная страна" и по поручению президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

"В Арыси фрагменты будут вывозить с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва. На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также вывезут и уничтожат на специальных полигонах", – говорится в сообщении.

К работам привлекают более 650 военных специалистов. Особое внимание уделят обеспечению безопасности местного населения.

Работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября.

24 июня 2019 года в 9.20 в воинской части, расположенной рядом с городом Арысь, прогремела серия взрывов. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратилось более 400 человек. Взрывы повредили 7634 дома, около 500 оказались непригодными для проживания. Город поделили на сектора и закрепили за разными областями Казахстана для ремонтно-восстановительных работ.

Судебный процесс о взрыве боеприпасов в Арыси начался в мае 2020 года. На скамье подсудимых оказались 16 человек – военнослужащие воинской части в Арыси и высокопоставленные чиновники из Министерства обороны. Уголовное дело состояло из 550 томов. Потерпевшими по делу признали 1473 человека. Судебный процесс завершился 26 июля 2021 года. 12 подсудимых приговорили к лишению свободы от четырёх до 10 лет, ещё четверо получили условное наказание от четырёх до семи лет. Руководящие сотрудники министерства обороны и воинской части признаны виновными в халатном отношении к службе (ст.453 ч.2 УК), в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей и нарушении правил обращения с боеприпасами (ст.462 ч.3 УК).

26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов. В результате ЧП 17 человек погибли, 98 пострадали.