За субботу, 26 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Такие же показатели были и в предыдущие два дня - 24 и 25 марта.

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Заболеваемость по населенным пунктам зарегистрирована следующим образом: Костанай – 1, Лисаковск - 1 случай.

Оба пациента обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 марта 2022 г. зарегистрировано 53 513 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 287, в том числе 0 за 26 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 098 человек (+28), вторым компонентом 345 652 (+47).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 25 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.