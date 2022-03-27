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Снова двое - Хроника пандемии в Костанайской области

27 марта 2022, 12:28 |  Коронавирус

За субботу, 26 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Такие же показатели были и в предыдущие два дня - 24 и 25 марта.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам зарегистрирована следующим образом: Костанай – 1, Лисаковск - 1 случай.

Оба пациента обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 марта 2022 г. зарегистрировано  53 513 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных  - 53 287, в том числе 0 за 26 марта.

 С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 098 человек (+28), вторым компонентом 345 652 (+47).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 25 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и  КВИ- также не зарегистрировано.

Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 139 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (161) и КВИ- (46) в регионе - 207 человек.