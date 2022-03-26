За пятницу, 25 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Днем ранее было выявлено также двое заболевших, темп прироста остался на прежнем уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам 25 марта зарегистрирована следующим образом: г. Костанай – 1, г. Лисаковск - 1 случай.

Оба пациента обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 марта 2022 г. зарегистрировано 53 511 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 287, втом числе 21 за 25 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 070 человек (+38), вторым компонентом 345 605 (+175).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 24 марта в регионе зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не зарегистрировано.