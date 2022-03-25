Вновь 2 случая КВИ выявили в Костанайской области
После двух дней с нулевой заболеваемостью в регионе вновь были зафиксированы случаи COVID-19. 24 марта в области зарегистрировано 2 случая КВИ, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Оба случая заболеваемости 24 марта были выявалены в Костанае. Пациенты обследованы по самообращению.
Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 марта 2022 г. зарегистрировано 53 509 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 266, в том числе 6 человек за 24 марта.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 032 человека (+53), вторым компонентом 345 430 (+226).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 23 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией.Один человек скончался от КВИ-. Летальных исходов от КВИ+ не зарегистрировано.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 138 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (161) и КВИ- (46) в регионе - 207 человек.
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