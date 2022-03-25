После двух дней с нулевой заболеваемостью в регионе вновь были зафиксированы случаи COVID-19. 24 марта в области зарегистрировано 2 случая КВИ, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %.

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Оба случая заболеваемости 24 марта были выявалены в Костанае. Пациенты обследованы по самообращению.

Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 марта 2022 г. зарегистрировано 53 509 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 266, в том числе 6 человек за 24 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 032 человека (+53), вторым компонентом 345 430 (+226).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 23 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией.Один человек скончался от КВИ-. Летальных исходов от КВИ+ не зарегистрировано.