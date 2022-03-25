Юбилеев оказалось даже два. «ARTiKO» в этом году исполняется пять лет, а 3 апреля состоится 10-й отчетный концерт участников творческого объединения. Кто они и на что способны, можно было видеть и слышать перед пресс-конференцией, проведенной 25 марта руководителями проекта.

Происходящее было названо перформансом. Звучали гитары, кто-то пел, еще кто-то очень громко и напористо читал стихи, скульптуры «Тобольского Мыслителя» стояли молча, но внимание на себя обращали. Со всеми исполнителями тут же можно было познакомиться и поговорить. В «ARTiKO» немало музыкантов, в проекте, например, участвуют такие известные в Костанае команды, как «Творческий коллектив - 63», «Чакры Чо», «Другая реальность», «Пришельцы», «Рисунки ветром», «Morrison Band».

Мы для начала подошли к девушкам - одна пела, другая играла на гитаре.

- На концерте «ARTiKO» я первый раз выступали в 2017 году, тогда одна, без Лены (речь о гитаристке Елене КОРШУН), - рассказала солистка "Творческого коллектива "63" Татьяна КОВАЛЬСКАЯ. - Уникальность проекта в том, что ребята создают все сами, это только авторское творчество, никаких каверов, например. Ну, если они есть, то должны быть своебразными.

Татьяна вспомнила, что когда она выступала в «ARTiKO» первый раз, ее не поняли, потому что звучала песня в готическом стиле. Со временем зрители стали их узнавать.

Когда-то, на старте, проект зазвучал в мастерской костанайского скульптора Егора КИСЛИЦЫНА. Того самого, что создал двухметрового «Тобольского Мыслителя», который некоторое время стоял в центре Костаная.

- Два года его делал, - сказал Егор, - после этого люди обо мне и узнали, даже с Discovery (американский тематический познавательно-развлекательный телеканал - «НГ») приезжали!

Он припомнил, что однажды к нему в гости пришли создатели проекта «ARTiKO» - директор по развитию Дмитрий КОЧЕТКОВ и концертный директор Наталья ЗАКОРА - предложили провести первый фестиваль у него на студии, Кислицын согласился.

- 3 апреля я тоже буду участвовать, представлю пять женских бюстов и два барельефа по мотивам сериала «Сумерки», - рассказал скульптор. - Ребята - молодцы, я восхищаюсь их творческим порывом! Это все на чистом энтузиазме и вызывает только уважение.

И главное - место в «ARTiKO» есть для всех жанров, кроме вторичных и унылых.

Богдан ТУРГАЙСКИЙ читал перед брифингом стихи собственного сочинения.

- Моя лучшая подруга готовится к переезду в США и в честь этого я написал стихотворение. На флаге Америки 50 звездочек и 51-ой проснется она, в новом доме... Ее зовут Ариана, очень красивое имя, - поделился Богдан и перешел на себя. - Пишу еще с 6 лет (сейчас парню 18). Основной жанр – натурализм, я сам его придумал...

Добавил, что его творчеству не чужды ни космическая, ни криминальная тематики. А несколько его лирических героев - бандиты и мошенники, как в шансоне.

- Если коротко, то «ARTiKO» - объединение людей абсолютно разных жанров, это движение для того, чтобы заниматься творчеством здесь и сейчас, - сказала Наталья Закора. - Мы не никого не ограничиваем в жанрах, если это рок - пожалуйста, рэп - тоже хорошо. Главное - чтобы это было твое! Дя нас важен живой звук, поэтому если это рэп под фортепиано или скрипку - это приветствуется больше, чем рэп под биты. Мы сотрудничаем и с актерами. Например, актриса русского драмтеатра Татьяна Захарченко будет читать стихи 3 апреля.

Наталья добавила, что среди девяти уже прошедших концертов ей сложно выбрать самый лучший, все уникальны, ведь состав участников обновляется, а качество выступлений становится выше.

- Я работал на телеканале и снимал репортаж, в котором участвовала Наталья, так мы познакомились и создали этот проект, - рассказывал на брифинге о том, как родился «ARTiKO», Дмитрий Кочетков, - в нем мы объединяем людей, которые занимаются разными видами искусства. В Костанае до сих пор, кроме нас, нет площадки, где люди могут показать свое авторское творчество, а для человека это очень важно - проявлять себя. У нас очень много талантливых людей.

Задали вопрос, как человек может стать частью проекта?

- Во время концертов «ARTiKO» у нас действует открытый микрофон, - ответила Наталья, - если человек приходит к нам и у него есть, например, необычное стихотворение, он может тут же его прочесть. И если человек понравится нам и публике, то мы в дальнейшем будем приглашать его принять участие в наших выступлениях. Возможно, когда-нибудь у нас получится даже сделать мини-кастинг. И любой желающий может написать нам в директ Instagram, прислать свое стихотворение или же видео выступления и так далее. Мы рассмотрим все заявки и примем решение.

Фото Ксении РЕБИК