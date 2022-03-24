В пятницу, 25 марта, на востоке и юге Костанайской области ночью небольшой снег, днём осадки в виде дождя и снега, а на востоке и юге туман и гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14, на востоке днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, на востоке -10 градусов, днём -2+3 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в пятницу переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью -3...-5, днём 0...+2 градуса.

В субботу, 26 марта, днём на юге области осадки в виде снега и дождя, на востоке туман, на юге гололёд. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, на юге -7 градусов, днём -1...-6, на юге +2 градуса.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -10...-12, днём -4...-6 градусов.

- В воскресенье, 27 марта, ночью на юге снег, днём на западе осадки в виде снега и дождя, на юге, западе и севере низовая метель, на востоке туман, на юге гололёд, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный 9-14 м/с, на юге, севере и западе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20, на юге -10 градусов, днём -2...+3, на северо-востоке -5 градусов.

В Костанае в воскресенье облачно, снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -15...-17, днём 0...-2 градуса.