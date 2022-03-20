За субботу, 19 марта, в регионе зарегистрировано 4 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,007 %. Днем ранее было выявлено 2 заболевших, темп прироста был на уровне 0,003%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 19 марта распределилась следующим образом: Костанай -1, Костанайский район – 2, Камыстинский район – 1 случай.

3 пациента обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 3 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 марта 2022 г. зарегистрировано 53 504 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 241, в том числе 7 за 19 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 913 человек (+20), вторым компонентом 345 087 (+51).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 18 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.