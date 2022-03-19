2 случая и темп прироста 0,003% - Хроника пандемии в Костанайской области
За пятницу, 18 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,003 %. Днем ранее было выявлено 4 случая, темп прироста был на уровне 0,007%.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Лисаковск -1, Карабалыкский район – 1 случай.
Оба пациента обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 марта 2022 г. зарегистрировано 53 500 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 234, в том числе 17 за 18 марта.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 893 человека (+40), вторым компонентом 345 036 (+207).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 17 марта в регионе зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не зарегистрировано.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 138 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (161) и КВИ- (45) в регионе - 206 человек.
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