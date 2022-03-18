Второй тур подряд погода вносит коррективы в календарь OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. В третьем туре не состоялся поединок в Караганде между «Шахтером» и «Аксу». А вот имеющий возможность проводить матчи в холодное время года в манеже костанайский «Тобол» встречался на газоне «Тобыл арены» с «Кызыл-Жаром СК».

Дмитрий Мирошниченко (№7) впервые в сезоне вышел на поле в составе «Тобола» / Фото vk.com/fctobol

Петропавловский клуб, отлично проведший предыдущий сезон, получив по его итогам путевку в еврокубки, на старте этого чемпионата проиграл оба поединка с минимальным счетом «Каспию» и «Шахтеру» и был полон решимости набрать первые очки в Костанае.

«Тобол» и «Кызыл-Жар СК» в рамках чемпионатов Казахстана встречались 29 раз. Костанайский клуб одерживал победы в 19 матчах, петропавловцы - в шести и еще четыре поединка завершились вничью. Разница мячей составила в этих матчах 52:15 в пользу «Тобола». При этом на своем поле костанайцы в 14 проведенных встречах проигрывали лишь дважды, да и то более двадцати лет назад - в 1999 и 2000 гг., когда петропавловский клуб назывался «Аксесс-Голден Грейн». А последний раз «Тобол» проигрывал «Кызыл-Жару СК» в мае 2018 года (0:1) в Петропавловске, не пропустив после этого в рамках чемпионатов РК в пяти очных матчах ни одного гола.

В стартовом составе действующего чемпиона впервые в сезоне на поле вышли северомакедонский легионер Алекса Аманович и Дмитрий Мирошниченко, занявшие места на краях полузащиты, в линии которой также играли Асхат Тагыберген, выведший команду на поле с капитанской повязкой, и сербский легионер Душан Йованчич. Оборонительную линию составили голкипер Александр Мокин и трио центральных защитников игрок сборной Черногории Жарко Томашевич, Сергей Малый и Александр Марочкин, а португалец Рубен Бриджидо и серб Зоран Тошич были выдвинуты в атакующую линию, центр которой занял форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев.

С мячом автор первого гола в ворота «Кызыл-Жара СК» Зоран Тошич (№11) / Фото vk.com/fctobol

Первый опасный момент в матче был создан на 8-й минуте и возник он у ворот гостей. После розыгрыша углового удара на левом краю атаки Руслан Есимов головой выбил мяч, посланный Тошичем в район ближней штанги. Однако Бриджидо не дал ему далеко улететь, а Тагыберген, опередив защитника, отдал мяч Тошичу и, получив в штрафной площади ответную передачу, пробил слева с острого угла над голкипером гостей, но мяч попал в перекладину и отлетел на противоположный край поля. Петропавловцы ответили ударом российского полузащитника Евгения Козлова со средней дистанции, но мяч пролетел мимо ворот. Вскоре после розыгрыша штрафного удара метрах в 35-ти от ворот гостей подачу Тагыбергена замкнул ударом головой Малый, но пробил не сильно, и голкипер гостей легко поймал мяч.

На 32-й минуте очередную атаку «Тобола» прервал было тот же Есимов, на подступах к штрафной площади выбивший мяч из ног Амановича, но подоспевший Томашевич в касание отправил его находившемуся в центре на линии штрафной площади Тошичу, который развернулся и пробил низом между защитниками в правый от голкипера угол ворот, открыв счет в матче. Последние минуты тайма прошли при полном контроле мяча хозяевами поля.

В самом начале второго тайма гости заработали угловой удар на левом краю атаки, а при его розыгрыше полузащитник «Кызыл-Жара СК» из Кот-д’Ивуара Мусса Коне, замыкая подачу Козлова, опасно пробил головой в прыжке с линии вратарской площадки, но не попал в створ ворот. Через десять минут Коне также после розыгрыша углового удара пробил справа от угла вратарской площадки, но мяч пролетел над перекладиной. А еще через минуту Мокин в прыжке отразил удар со средней дистанции черногорского полузащитника петропавловцев Дарко Зорича, выбив мяч из правого от себя верхнего угла на угловой. После розыгрыша этого стандарта мяч побывал-таки в сетке ворот «Тобола», но арбитр встречи Александр Затула из Усть-Каменогорска, прибегнув к видеопросмотру не засчитал гол из-за офсайда.

Асхат Тагыберген с пенальти забивает второй гол в ворота «Кызыл-Жара СК» / Фото vk.com/fctobol

Интрига в матче продолжалась до 70-й минуты и закончилась во время атаки «Тобола», когда Бриджидо отдал мяч на ход Амановичу, а того в штрафной площади сбил с ног Дмитрий Шмидт. После долгого совещания с судьями системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ворота «Кызыл-Жара СК» был назначен пенальти. Тагыберген с 11-метровой отметки пробил в левый нижний угол, российский голкипер гостей Мирослав Лобанцев угадал направление удара, но мяч рикошетом от его руки влетел под перекладину.

Вскоре «Тобол» мог сделать счет разгромным, но мяч после удара Тошича низом с острого угла с правого края пролетел в считанных сантиметрах рядом с дальней штангой. Гости до конца матча тоже создали несколько опасных моментов, но дважды Зорич, а затем Козлов пробили рядом со створом ворот.

После матча главный тренер «Тобола» Александр Москаленко поздравил всех с победой:

- Команда физически выдержала этот темп и силовой футбол, который проповедует петропавловский клуб. Много было стандартов. Надо работать над реализацией тех моментов, которые мы создаем, чтобы не было такой, как сегодня, напряженной концовки. У нас очень много игр - за 17 дней это уже четвертая. На игроков ложится большая нагрузка, сказывается фактор короткой скамейки. Нам надо усиливать минимум три позиции.

Александр Мокин в трех стартовых матчах чемпионата сохранил свои ворота в неприкосновенности / Фото vk.com/fctobol

Главный тренер «Кызыл-Жара СК» Андрей Карпович, назначенный накануне и тренером национальной сборной Казахстана, комментируя матч, отметил, что он, как и ожидалось, получился сложным для петропавловской команды:

- Очень плохой старт, большое давление на игроков. Создали достаточное количество моментов, но в футболе все очень просто, если не забиваешь, выиграть невозможно. Были хорошие подходы, очень много стандартных положений, но не смогли забить в третьем матче подряд. Жизнь на этом не заканчивается, будем продолжать работать. Хотел бы поздравить «Тобол» с победой и извиниться перед болельщиками за такой неудачный старт.

Одержав победу, «Тобол» набрал 7 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Столько же очков у идущего первым «Кайрата», сыгравшего дома вничью с «Таразом» (1:1), и «Каспия», выигравшего в гостях у «Турана» (1:0). Свои первые победы в сезоне в этом туре одержали «Астана», обыгравшая дома «Актобе» (1:0), и «Ордабасы», забивший два безответных мяча «Акжайыку», не одержавшему побед, как «Кызыл-Жар СК», «Туран» и дебютант лиги «Мактаарал».

Матчи четвертого тура пройдут в начале апреля. «Тобол» в воскресенье, 3 апреля, сыграет на своем поле с «Тураном».