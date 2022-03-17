"Тобол" обыграл "Кызыл-Жар" в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона. Отличились экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА Зоран Тошич (32-я минута), продемонстрировавший высокое исполнительское мастерство, и Асхат Тагыберген (73-я, с пенальти).

Таким образом, "Тобол" набрал семь очков и вышел на второе место, а "Кызыл-Жар", которому предстоит участие в квалификации Лиги конференций, потерпел третье поражение подряд и опустился в подвал таблицы.

В следующем туре, 3 апреля, "Тобол" дома примет "Туран", а "Кызыл-Жар" на своем поле сыграет с "Аксу".

Фото ФК "Тобол"