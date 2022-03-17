Футболисты "Тобола" одержали победу и заняли вторую строчку в таблице КПЛ
17 марта 2022, 21:00 | Спорт
"Тобол" обыграл "Кызыл-Жар" в третьем туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона. Отличились экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА Зоран Тошич (32-я минута), продемонстрировавший высокое исполнительское мастерство, и Асхат Тагыберген (73-я, с пенальти).
Таким образом, "Тобол" набрал семь очков и вышел на второе место, а "Кызыл-Жар", которому предстоит участие в квалификации Лиги конференций, потерпел третье поражение подряд и опустился в подвал таблицы.
В следующем туре, 3 апреля, "Тобол" дома примет "Туран", а "Кызыл-Жар" на своем поле сыграет с "Аксу".
Фото ФК "Тобол"
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