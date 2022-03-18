За четверг, 17 марта, в регионе зарегистрировано 4 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,007%. Днем ранее было выявлено 5 заболевших и темп прироста был чуть выше - 0,009%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай -1, Костанайский район – 3 случая.

1 пацент обследован по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 2 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 марта 2022 г. зарегистрировано 53 498 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 217, в том числе 10 за 17 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 853 человека (+58), вторым компонентом 344 829 (+196).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 16 марта в регионе зарегистрированы 4 случая заболевания коронавирусной пневмонией. Летальный исход от КВИ+ и КВИ- не зарегистрировано.