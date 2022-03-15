За понедельник, 14 марта, в регионе зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,001 %. Днем ранее было выявлено 2 заболевших, темп прироста был на уровне 0,003%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 14 марта распределилась следующим образом: Алтынсаринский район – 1 случай.

Один пациент обследован по самообращению. Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 марта 2022 г. зарегистрировано 53 485 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 121.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 675 человек (+52), вторым компонентом 344 266(+245).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 13 марта в регионе не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией, а также летальных исходов от КВИ+ и КВИ-.