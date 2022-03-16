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Термометрия, "Ashyq" и социальная дистанция стали добровольными в Костанайской области

16 марта 2022, 12:56 |  Коронавирус

Постановление об этом вслед за республиканским санврачом подписал главный государственный санврач региона Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ сегодня, 16 марта.

Фото Ксении РЕБИК

Теперь, если регион находится в "желтой" или "зеленой" зоне, нет необходимости соблюдать социальную динстанцию. А на предприятиях и организациях "Ashyq" и термометрия становится добровольными. В случае же перехода области в "красную" зону все это вновь будет обязательным.