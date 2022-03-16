Это позволит тестируемому подтягивать знания, а МОН – проводить работу над ошибками, передает Informburo.kz.

По итогам ЕНТ, помимо баллов, также будут выдавать анализ в разрезе тем, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"По результатам ЕНТ у нас будут выдавать не только средний балл, но и анализ по конкретным темам. Эту информацию будет получать сам тестируемый, он будет видеть, на какие темы надо обратить внимание и что подтянуть. Конечно, эту информацию будем выдавать и в разрезе школы, области, района и в целом по республике. Это позволит проводить работу над ошибками, видеть, где какие проблемы, у каких учителей. Мы так сможем принимать решения по курсам квалификации и доработке программ обучения", – сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании МОН.

Он уточнил, что проект в пилотном режиме внедрили в мартовское тестирование.

"В июне, когда ученики будут сдавать ЕНТ для получения образовательного гранта, повсеместно этот инструмент заработает. Каждая школа получит результаты", – подчеркнул министр.

В свою очередь директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил, что количество нарушений на ЕНТ уменьшилось при компьютерной сдаче.

По его данным, во время бумажной сдачи в январе 2021 года на ЕНТ не допустили при запуске 388 человек и удалили во время тестирования – 258. Также выявили 10 подставных лиц.

Во время компьютерной сдачи ЕНТ в январе этого года на тестирование не допустили при запуске 90 человек, удалили во время тестирования – 229, удалили после тестирования двоих.