Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно постановлению в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования:

к обязательному соблюдению социальной дистанции;

к ежедневному "входному" фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

Использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии могут осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).

Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности поручено обеспечить строгое соблюдение требований постановления главного государственного санитарного врача от 25 августа 2021 года № 36 "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году" в части, не противоречащей настоящему постановлению.