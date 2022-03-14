По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 марта, на юго-западе области ожидаются небольшие осадки в виде снега. Также в этой части региона прогнозируется туман. В среду, 16 марта, на юге области возможны небольшой снег, низовая метель. На севере - туман. В четверг продолжится выпадение осадков в виде снега и низовая метель на юге области, на севере снова будет туманно.

Фото Ксении РЕБИК

- По области во вторник ночью будет от -20 до -25, на юге 15 градусов мороза, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 10-15 градусов мороза, на юге 5 градусов ниже нуля. В ночь на четверг столбики термометров покажут отметки в -20...-25 °С на юге, на севере -17 °С. Днём ожидается -10...-15, на юге 7 градусов ниже нуля. В четверг ночью прогнозируем -22...-27, на юге -19 °С. В дневное время будет -10...-15 °С, на юге 7 градусов мороза.

Во вторник по области ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с. В пятницу и субботу - ветер северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, но на северо-востоке области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.