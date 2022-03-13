В Актау прошел чемпионат Республики Казахстан по борьбе дзюдо среди юниоров, в котором приняли участие 459 дзюдоистов 2002-2004 г. р. (299 юниоров и 160 юниорок), представлявших Алматы, Нур-Султан, Шымкент и 14 областей страны.

Призеры юниорского чемпионата Казахстана по дзюдо Нурадиль Алжан, Самалай Ергалиева и Владимир Прокопчук с тренерским коллективом Костанайской области

Чемпионат носил отборочный характер, по его итогам отбирались кандидаты в молодежную сборную Казахстана для подготовки к международным стартам, в том числе к чемпионату Азии и чемпионату мира среди юниоров.

Как отметил старший тренер молодежной сборной Казахстана Азамат МУКАНОВ, юниорский чемпионат Казахстана прошел по измененным в этом году международным правилам:

- Все спортсмены успешно справились с обновленными правилами, а прошедший чемпионат открыл много новых имен. По решению тренерского совета на учебно-тренировочные сборы молодежной сборной республики будут приглашены не только призеры чемпионата, но и талантливые спортсмены, завершившие соревнования вне призовых мест. По результатам чемпионата и сборов будет сформирована сборная, которая поведет подготовку к чемпионатам Азии и мира.

И среди юниоров, и среди юниорок победители и призеры чемпионата Казахстана определялись в семи весовых категориях. В четырех из них на пьедестал почета поднялись представители Костанайской области.

Чемпион Казахстана среди юниоров Нурсултан Каблан с тренерами Костанайской области

Чемпионом Казахстана среди юниоров стал воспитанник Аркалыкской ДЮСШ Нурсултан Каблан, выступавший в самой престижной весовой категории - свыше 100 кг. Студент второго курса Аркалыкского педагогического института имени И.Алтынсарина провел на татами Актау четыре поединка, одержав четыре красивые победы, в том числе в финале над Сейтали Садвакасовым из Алматы. Завоеванный титул чемпиона страны среди юниоров позволил Нурсултану Каблану выполнить норматив мастера спорта РК.

Серебряную награду в весовой категории до 81 кг завоевал ученик 11-го класса Костанайской средней школы №2 Владимир Прокопчук, воспитанник ДЮШОР и спортклуба «Евразия». Одержав на пути к финалу четыре победы в четырех поединках, костанайский дзюдоист в схватке за «золото» уступил бронзовому призеру юниорского чемпионата Азии и Океании Максиму Мейрлану из Мангистауской области.

Также серебряным призером юниорского чемпионата Казахстана стала студентка второго курса Костанайского социально-технического университета имени З.Алдамжара, воспитанница отделения дзюдо Костанайской городской ДЮСШ и спортивного клуба «Евразия» Самалай Ергалиева, выступавшая в весовой категории до 63 кг. В финале костанайская спортсменка уступила Эсмигуль Куюловой из Атырауской области.

Бронзовая медаль на счету второкурсника КРУ им. А.Байтурсынова Нурадиля Алжана. Воспитанник Костанайской ГДЮСШ и спортклуба «Евразия» занял третье место в весовой категории до 60 кг.

В шаге от пьедестала остановилась ученица 11-го класса средней школы № 10 Рудного, воспитанница МСК «Горняк» Жансая Еркуанышева. Выступая в весовой категории до 48 кг, она уступила дзюдоистке из Атырауской области Аяне Дуйсенбай.

Завоевав одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали молодежная сборная Костанайской области в общекомандном зачете заняла по итогам юниорского чемпионата РК пятое место, пропустив вперед сборные Восточно-Казахстанской (3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль), Алматинской (2-2-3), Туркестанской (2-1-1) и Мангистауской (1-2-1) областей.

Как отметил старший тренер сборной Костанайской области Данияр Карпыков, это, несомненно, успешное выступление наших дзюдоистов стало результатом сплоченной работы тренерского коллектива: Абая Сарыбаева, Александра Плетнева, Сайлау Рыздыкова, Евгения Мовчана, Бибарыса Шеденова, Жасасына Смбаева, а также всесторонней поддержки ДЮШОР (директор Залим Кувамбаев) и КГДЮСШ (директор Казтай Исмагулов).