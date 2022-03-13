12 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 9 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,01%. Днем ранее было5 случаев КВИ при темпе прироста 0,009%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 12 марта распределилась следующим образом: Костанай - 2, по 1 случаю в Рудном, Лисаковске, Костанайском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском и Федоровском районах.

8пациентов обследованы по самообращению, 1 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 9 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 марта 2022 г. зарегистрировано 53 482 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 107, в том числе 24 за 12 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 596 человек (+103), вторым компонентом 343 979 (+146).