9 случаев КВИ и темп 0,01% - Хроника пандемии в Костанайской области
12 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 9 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,01%. Днем ранее было5 случаев КВИ при темпе прироста 0,009%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам 12 марта распределилась следующим образом: Костанай - 2, по 1 случаю в Рудном, Лисаковске, Костанайском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском и Федоровском районах.
8пациентов обследованы по самообращению, 1 с профилактической целью.
Из числа инфицированных лиц 9 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 марта 2022 г. зарегистрировано 53 482 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 107, в том числе 24 за 12 марта.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 596 человек (+103), вторым компонентом 343 979 (+146).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 11 марта в регионе зарегистрирован 1 летальный исход от КВИ+. Случаев заболевания коронавирусной пневмонией и летальных исходов от КВИ- не было.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 122 человека.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (159) и КВИ- (45) в регионе - 205 человек.
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