В экспозиции представлены не только живописные и графические работы авторов. На стенах зритель увидит яркие картины из войлока, а в витринах - красочные подносы, шкатулки, матрёшки.

Выставка интересна не только ценителям изобразительного искусства, но и любителям прикладного творчества профессионального уровня.

Приурочена она к 70-летнему юбилею Светланы ШАЛУНОВОЙ, который Светлана Ивановна отметила 31 декабря. Работы её сына Дмитрия Шалунова тоже представлены на выставке.

Дмитрий Шалунов "Портрет матери"

Экспозиция должна была начать работу в январе, но политические события и новый кратковременный всплеск санитарных ограничений отодвинули открытие. А затем в картинной галерее случилась коммунальная катастрофа – вышло из строя отопление. Разумеется, ни о каких мероприятиях в таких условиях говорить не приходится. В результате открытие состоялось только 11 марта.

Светлана Шалунова "Снияя птица"

Светлана Шалунова "Мелодия"

Светлана Шалунова "День рождения"

Светлана Шалунова "Рождение галактики"

Светлана Шалунова "Дракон"

- Может, и к лучшему, что открытие выставки отодвинулось на начало весны, когда и солнце светит по-другому и настроение весеннее, - отметила заместитель руководителя управления культуры Костанайской области Сауле АЗИМЖАНОВА. - Наверное, очень символично название вашей выставки – «Река времени», потому что ваша река, река вашего творчества, вашей жизни, она никогда не останавливается. Счастье, что у вас есть ученики, которые заряжаются вашей творческой энергией. Те зерна, которые вы закладываете в своих учеников, обязательно прорастают. Пусть не все из них становятся художниками, но в них остается свет добра и красоты.

– Фамилию Шалуновы я услышал впервые в 1972 году от Юрия Матюшко, тогда ещё студента Нижнетагильского художественного училища, - вспоминает член союза художников РК Николай ТОРШИН. - Он сказал, что в Кустанай после выпуска хотят приехать такие отличные художники – лучшие на курсе. Я ждал целый год. И в 1973 году они приехали. Наш коллектив художественных мастерских с удовольствием их принял. С того времени я не устаю радоваться, что в нашем городе появились такие мастера. Теперь это династия. Светлана Ивановна, талантом вашего сына восхищаюсь! Он мог бы стать журналистом, хорошо умеет писать. Но пошел по вашим стопам и состоялся как художник. Как тонко он владеет кистью! Его работы я даже с лупой рассматривал – такие линии, такая рука набитая! Вообще эта выставка – сказка красок. Какая красота! И как правильно развешаны работы: каждая поддерживает другую, спасибо организаторам за удачное размещение картин.

Светлана Шалунова "Солнечный павлин", "Полнолуние"

Светлана Шалунова "Красный гранат"

Нельзя не согласиться с мнением мэтра. Действительно, выставка – настоящее море красок. Жаль только, что интереснейшие графические работы Дмитрия Шалунова нашли приют в самых тёмных местах – на колоннах. Но, учитывая размеры экспозиции, дополнительное светлое место в зале найти не так-то просто. Тот, кому будет по-настоящему интересно, не пройдёт мимо этих работ и сможет рассмотреть все детали. Лупа, по-рецепту Николая Васильевича, лишней не будет, ибо интересен буквально каждый штрих.

Каждый зритель найдёт в этой экспозиции работу, у которой захочется задержаться надолго, и каждый вынесет свои впечатления.

- Я впервые вошел в этот зал после размещения картин, задолго до открытия, - делится своими ощущениями председатель Костанайского областного филиала Союза художников РК Дмитрий БЫКОВ. – Было такое чувство, будто вошёл в тёплый, гостеприимный дом. И тут же портрет Александра Петровича. Он был председателем Союза художников Кустанайской области до меня. Он меня нашёл, он меня поднял и передал мне эту должность. В этой семье я проводил много времени и всегда с ними было тепло. А какой крепкий стержень заложен в Светлане Ивановне! Я таких людей не видел больше. Здесь случилась авария - прорвало отопление, было очень холодно. И эти стены выстояли, наверное, благодаря лучикам той энергии, которая исходила от этих работ. Спасибо вам за это.

Светлана Шалунова "Битва"

- Я рада, что выставка наконец-то открылась, несмотря на всяческие неприятности, - сказала Светлана Шалунова. – Мы работаем не только для себя, но и для вас, чтобы поделиться своими мыслями, своим теплом, энергией, которую мы наработали. Я хочу поблагодарить картинную галерею за то, как они выставляют наши работы. Я когда впервые увидела готовую развеску картин, самой понравилось, даже подумалось: «Неужели это моё всё такое красивое?». Спасибо!

Светлана Шалунова "Лунные кружева"

Две войлочных картины Светлана Ивановна по окончании выставки подарила детскому дому, еще две работы - областному краеведческому музею.

Дмитрий Шалунов "Украинская семья"

Дмитрий Шалунов "Акыны"

Дмитрий Шалунов "Семья самурая"

Выставка «Река времени» будет работать в течение месяца.

Дмитрий Шалунов "Синдбад мореход"

Дмитрий Шалунов "Персидский пикник"

Фото Ксении РЕБИК и Елены ПИКЕЛЬНОЙ

