Все по самообращению - 5 человек заболели КВИ в Костанайской области за прошедшие сутки
11 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 5 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,009%. Днем ранее было 11 заболевших при темпе прироста 0,02%.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам 11 марта распределилась следующим образом: по 1 случаю Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск и Карасуский район.
Все 5 пациентов обследованы по самообращению, все - с симптомами заболевания.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 марта 2022 г. зарегистрировано 53 473 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных - 53 083, в том числе 32 за 11 марта.
С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 493 человека (+97), вторым компонентом 343 833 (+364).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 10 марта в регионе зарегистрированы 1 случай заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- не было.
Общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 6 122 человека.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (159) и КВИ- (45) в регионе - 204 человека.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.