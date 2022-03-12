11 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 5 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,009%. Днем ранее было 11 заболевших при темпе прироста 0,02%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 11 марта распределилась следующим образом: по 1 случаю Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск и Карасуский район.

Все 5 пациентов обследованы по самообращению, все - с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 марта 2022 г. зарегистрировано 53 473 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 53 083, в том числе 32 за 11 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 493 человека (+97), вторым компонентом 343 833 (+364).