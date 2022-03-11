В субботу, 12 марта, на западе и юге Костанайской области синоптики ожидают небольшой снегопад и низовую метель, а на юго-западе возможен туман. Ветер северо-восточный, на севере и западе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -17...-22, на северо-востоке -25, на юге -10 градусов. Днём -10...-15, на юге -5 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12, порывы 15 м/с. Ночью -17...-19, днём -10...-12 градусов.

- В воскресенье, 13 марта,в южной части области снег. низовая метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Ветер северо-восточный 9-14, на юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25, на юге -15, днём -10...-15, на юге -5 градусов.

В Костанае в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, температура ночью -20...-22, днём -10...-12 градусов.

В понедельник, 14 марта, на большей части Костанайской области снег, ветер северо-восточный 9-14, на севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20, на юге -12 градусов. Днём -8...-13, на юге -3 градуса.

В Костанае в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью -17...-19, днём -10...-12 градусов.