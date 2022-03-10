В пятый медальный день на проходящих в Пекине Паралимпийских играх были разыграны комплекты наград в спринтерских лыжных гонках, в которых приняли участие все пять представителей Казахстана.

Бронзовый призер Паралимпиады-2022 в пара биатлоне Александр Герлиц занял пятое место в лыжном спринте / Фото prosports.kz

На старт квалификации лыжного спринта среди спортсменов, соревнующихся сидя, вышли четыре казахстанских гонщика, но ни одному из них не удалось войти в число двенадцати полуфиналистов.

Лучший результат из наших спортсменов показал Ербол Хамитов из Северо-Казахстанской области, занявший 15-е место. Юрий Березин из Костанайской области стал по итогам квалификации 30-м. Денис Петренко из Акмолинской области и Сергей Усольцев из Северо-Казахстанской области показали соответственно 32-й и 34-й результаты.

В квалификации мужского лыжного спринта стоя свободным стилем от Казахстана выступил Александр Герлиц из Северо-Казахстанской области, завоевавший накануне бронзовую медаль в пара биатлоне. Показав по результатам отборочных гонок восьмой результат, казахстанец вошел в число 12-ти полуфиналистов. В полуфинальных стартах необходимо было финишировать в числе первых трех участников, чтобы продолжить борьбу за награды в финале. В своем полуфинальном забеге Герлиц показал второй результат и сумел выйти в решающий этап. В финале же призеру пекинской Паралимпиады не удалось завоевать еще одну награду - казахстанец финишировал пятым, отстав от победителя, которым стал Бенжамен Давье из Франции, на 5,5 сек.