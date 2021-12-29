В полиции отметили, что пока собран первоначальный материал ДТП для принятия процессуального решения. Обстоятельства произошедшего еще продолжают выяснять.

Напомним, столкновение автомобиля Chevrolet и поезда сообщением "Нур-Султан (Астана) - Уральск" произошло сегодня, 29 декабря, около 10.00 на железнодорожном переезде в районе СпецЦОНа.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель транспортного средства, двигаясь со стороны улицы Карбышева, выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с пассажирским поездом, который двигался по железнодорожным путям в направлении города Рудного, - рассказали в пресс-службе ДП.

Водитель легкового автомобиля госпитализирован бригадой скорой помощи в реанимацию городской больницы.

- Мужчина 1981 г. р. поступил с диагнозом острая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана надбровной дуги справа, - сообщили в пресс-службе областной больницы. - Взята кровь на алкогольное опьянение. Состояние тяжелое.