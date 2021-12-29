Поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде в Костанае
ДТП произошло сегодня, 29 декабhя, около 10.00, возле спецЦОНа. Железнодорожный переезд, где произошло столкновение, оборудован светофором, сообщил "НГ" читатель Николай.
Примерно в это время в Костанай должен был прибыть состав "Уральск - Нур-Султан (Астана)".
- Поезд протащил автомобиль метров 200 по путям, сейчас здесь работает полиция, выясняется обстоятельства происшествия. Также на место ДТП прибыла машина скорой помощи, - рассказал Николай.
Фотографии и видео аварии прислал и еще один очевидец - Александр ТАРОН.
- Пытался проскочить перед поездом, - прокомментировал он.
"НГ" запросила подробности происшествия в департаменте полиции Костанайской области и в областной больнице.
- Один пострадавший - водитель автомобиля, - сообщила пресс-секретарь областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Ушиб головного мозга, рваная рана надбровной дуги справа. Возраст - около 40 лет. Доставлен в городскую больницу. Больше на данный момент обращений нет.
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