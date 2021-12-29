Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев посоветовал акимам областей и министрам отвечать на вопрос об их зарплате честно, не краснея. Нужно ли за работу на таких должностях платить от 760 тыс. тенге в месяц и выше? Да. Заплата должна соответствовать уровню квалификации и ответственности.

Да. Если платить меньше, чиновники будут уходить либо в бизнес, либо в коррупцию.

Нет. Зарплата этих чиновников не должна быть настолько выше средней по стране.

Нет. С такой зарплатой акимы и министры очень быстро отрываются от реальности.

