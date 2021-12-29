Как родителям можно корректно и безболезненно отказать своему ребенку в дорогом новогоднем подарке. Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с семейными психологами.

Переключите мечту ребенка на другой сюрприз

Детский педагог-психолог Марина Полищукова советует родителям выбирать новогодний подарок вместе с ребенком. По словам эксперта, тогда можно будет направить чадо на более финансово доступный вариант.

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"Новый год - время волшебства и чудес. Больше всего этот праздник ожидают дети, надеясь получить долгожданный подарок, о котором мечтали. А если ребенок запросил слишком дорогостоящий подарок? Как корректно и безболезненно отказать ребенку в дорогом новогоднем подарке? Ответ на этот вопрос во много зависит от того, как принято в семье. Если ребенок верит в волшебство и ждет подарков от Деда Мороза, родители могут сказать ребенку, что в этот праздник все дети ждут Деда Мороза с подарками, и он не может всем дарить дорогие подарки, и выбирает подарок на свое усмотрение. Если в семье принято писать письмо Деду Морозу с заказом подарка, то в этом случае родителям лучше это делать вместе с ребенком, переключив мечту ребенка на другой сюрприз, чтобы не было разочарований и не испортилось настроение у ребенка в праздничный день", - советует педагог-психолог.

При этом эксперт подчеркивает, что главное - быть честным с ребенком в выборе подарка и постараться разъяснить, почему родители не могут приобрести дорогую вещь.

"Если ребенок не верит в волшебство и Деда Мороза и знает, что подарки на Новый год дарят мама и папа, то в этой ситуации будет проще. Самое главное - нужно быть честным с ребенком. Важно родителям поговорить с ребенком и объяснить, что в этом году семья не может позволить себе купить такой подарок, потому что не останется денег на еду, одежду и другие вещи. Ребенку очень важно сказать, что даже если Дед Мороз или родители не смогут исполнить мечту ребенка, они все равно его любят. Главное - не игнорировать и все объяснить ребенку. Дети - понимающие психологи", - добавила Марина Полищукова.

Подойдите к вопросу спокойно и грамотно

Семейный психолог Оксана Руди предупреждает: не стоит держаться за мысль, что отказ в дорогом подарке может негативно повлиять на ребенка и причинить ему психотравму.

"Будьте честны. Если вашей заработный платы не хватает на дорогой подарок, так и скажите - прямо, спокойно и не оправдываясь. И это несложно. Сложно отпустить мысль о том, что ребенок будет ранен отказом, и это может непоправимо, негативно на него повлиять. Но давайте разберемся. Если в семье ребенок получает достаточно внимания, поддержки, одобрения, то он наполняется этими приятными впечатлениями. И в момент, когда он не получит желаемого, его негативные чувства перекроются приятными воспоминаниями. Никакой психотравмы от отказа он не получит", - говорит семейный психолог.

По ее словам, травмировать ребенка могут постоянные отказы в самом необходимом: приятных словах, объятиях, внимании. Ситуация с подарком же, наоборот, может дать ему необходимый опыт в фрустрированности, неудовлетворенности.

"В жизни вашего ребенка будут случаться ситуации, когда он не будет получать желаемого, и ему нужно будет научиться переживать это спокойно и терпеливо. Чтобы стать адаптивным и устойчивым в жизни, ребенку нужно научиться проживать разные чувства. И чувства удовольствия в том числе. Отпустите идею дать ребенку все самое лучшее. У вас это не получится. Когда-то будет предел ваших возможностей, разочарование ребенок все равно испытает", - добавила Оксана.

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