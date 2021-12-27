11-летний Олег ПИРОГ, ученик 5 класса СШ № 22 спас детей из горящего дома. Сегодня, 27 декабря, он рассказал «НГ» о том, что произошло в субботу в садовом обществе "Садовод-строитель".

Олег показывает, как ударил окно локтем

- В тот день родители отправили меня в магазин за кофе, - вспоминает Олег. - Когда я проходил мимо этого дома, пожара еще не было, а когда шел назад, то увидел, что горит крыша дома. Залез на бугорок и увидел, что в окно тарабанят дети. Побежал их спасать. Они плакали и кричали «Мама!». Я подбежал к окну, снял куртку и ударил в окно локтем. Окно было приоткрыто. Залез в дом и ставил детей на подоконник, так они и вылазили. Первой девочке я дал свои галоши, она была босиком. Так вытащил троих. Потом уже к дому подбежали дяденьки. Один залез в дом и вытащил газовый баллон, достал четвертого, дал одеяло мне, я их укрыл. Потом подбежал еще один дяденька и они убрали баллоны в сторону. Потом еще тетенька подбежала, мы одели всех детей и отвезли их к ней. Когда приехали их родители, там уже машина скорой помощи. Медик меня чуть не расцеловала и хвалила.

Свои галоши Олег отдал спасенной девочке

Олег зашел домой к женщине, которая забрала к себе детей, чтобы погреться - по снегу он бежал в носках.

- Страшно в тот момент не было, я боялся за детей, - признался мальчик. - Сильно не задумывался, увидел, что детям нужна помощь, и побежал спасать. До этого я их не знал, видел в первый раз. У меня у самого две старших сестры и трое младших: два брата и сестренка. Самому младшему годик, среднему года 3-4 и сестренке 8 лет. Самой старшей сестре больше 20, она волейболистка, старшей 15, она занимается баскетболом. Сейчас ко мне проявляют много интереса, но героем я себя не чувствую, что тут геройского?! Просто спас и спас. Это обычное дело. Одноклассники мне не звонили, у меня телефон есть, но он без SIM-карты. Они, наверное, еще даже не знают об этом, сегодня из-за плохой погоды занятия у нас отменили. Я первый раз так кого-то спасаю, до этого только собачкам и кошечкам помогал. Мама потом говорила, что это очень опасно, но хвалила. Мы живем тут недалеко, в большом доме, сейчас делаем ремонт.

Олег занимается боксом, любит бить грушу.



- Пока ни о чем не мечтаю, на Новый год тоже пока не загадывал, я знаю, что Дед Мороз - это мама с папой, - смеется он. - Если бы сам был Дедом Морозом, я бы, наверное, маме машину бы подарил.

Мальчик возвращался домой из магазина и увидел, что горит крыша

Мама мальчика Валентина ПИРОГ говорит о событиях субботы более эмоционально:



- Это был какой-то ужас! Сын прибежал домой, толком объяснить ничего не может, говорит только «Пожар!», за руку схватился. Я думала, может где-то обжегся, давай куртку снимать, а он просто локоть ушиб. Говорит: «Там пожар, там дети, я их вытащил». Я оделась, побежала с ним к тому дому, там уже пожарные был. Когда домой пришли потом, я смотрю, а он все отойти от увиденного не может. Меня саму трясло. А если бы газовые баллоны взорвались?

Двое мужчин вынесли из дома газовые баллоны

В школе № 22 Олега Пирога пока еще почти не видели - он поступил летом 2021 года в 4 класс, но обучение вели дистанционно.

- Сначала мы узнали о том, что сгорела дача, а потом уже узнали, что наш мальчик спас детей, - рассказала «НГ» заместитель директора СШ № 22 повоспитательной работе Лилия ГАЕНКО. - Молодец, себя не пожалел, кинулся спасать. Мальчик очень скромный, если бы не этот подвиг, наверное, мы бы и не узнали, что он такой молодец. У мальчика многодетная скромная семья, они проживают на дачах. Трое детей из их семьи обучаются в нашей школе: в девятом классе девочка, в пятом Олег и в во втором классе его сестренка. Олег в плане активности в учебе себя никак еще не проявлял, но ходит в спортивную секцию. Там занимается и баскетболом, и волейболом, и легкой атлетикой. Учится он удовлетворительно, такая «золотая середина», но чтобы на него жаловались - такого не было. Хотим его отблагодарить от попечительского совета, мы тоже хотим похвалить, побеседовать, поздравить на классном часу. В школах сейчас дети обучаются таким программам, как ПДД, пожарная безопасность и ОБЖ, то есть с детьми обсуждают, как вести себя в той или иной ситуации. Мы придумали программу «Школа жизнедеятельности», в нее мы раз в неделю вносим какой-то один из курсов - ПДД или ОБЖ. Я считаю, что эти курсы очень сильно помогают ребятам на практике: они уже знают, как себя вести в случае ЧП, куда позвонить, что сделать. Я думаю, Олегу тоже помогли эти курсы. Но тут еще у человека должен быть стержень, смелость, чтобы не пройти мимо. Он не испугался, молодец.

Предположительная причина пожара - неправильная эксплуатация печного отопления

Как сообщили "НГ" погорельцы, с их детьми сейчас все хорошо, в медицинской помощи они не нуждаются. Семья примет любую помощь от людей, которые захотят им помочь. Телефон семьи есть в редакции.

Фото Андрея СКИБЫ