Несчастный случай произошел 25 декабря на территории дачного общества "Садовод". В 11.36 в службу "101" позвонил очевидец и сообщил, что горит дачный дом. Об этом сообщает ДЧС Костанайской области в своем Instagram.

В дачном домике проживало 6 человек, четверо из которых дети. Самой старшей девочке - 8 лет, самой младшей - всего 2 года. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 60 кв.м. Но в доме уже никого не было.

В этот день учащийся 5 класса средней школы № 22 Олег ПИРОГ, который живет в этом же дачном обществе, играл на улице и увидел дым с соседнего участка. Олег знал, что здесь проживает многодетная семья с детьми. Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно залез в дом и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу всех 4-х детей.

Пятиклассник Олег Пирог. Фото предоставлено родственниками

"Я забрался на горку, а там вся крыша в огне. В заборе была дырка, и я пролез, толкнул окно, так как дети стучали. Снял куртку, положил на снег и начал доставать по одному через окно, так как дверь в огне была. Один ребенок был раздет, я нашел штаны ему. Когда полез доставать четвертого, подошел мужчина какой-то и полез сам спасать. У меня просто адреналин был, страшно не было", - рассказал мальчик корреспонденту Tengrinews.kz.

По словам школьника, они с мужчиной убрали в сторону газовый баллон, который примерз к снегу на улице у дома.

- В это время родителей в доме не было, затопив печь они ушли в магазин. До их прихода спасенные дети находились у соседей. В госпитализации не нуждаются, - сообщает пресс-служба ДЧС. - На месте происшествия работали 4 ед. техники, 17 человек л/с службы пожаротушения и другие экстренные службы города. Огнеборцы вынесли из горящего дома два газовых баллона.

Локализовать пожар удалось в 12:07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12:28 возгорание было полностью ликвидировано. Предположительная причина пожара - неправильная эксплуатация печного отопления.

Фото и видео instagram.com/qostanai_tjd



