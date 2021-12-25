В Рудном, на льду «Горняк Арены», прошел второй матч последней домашней декабрьской серии игр регулярного чемпионата Казахстана между местным «Горняком» и клубом из Кокшетау «Арлан».

Максим Кунишников сокращает разрыв в счете до минимального /Скриншот видеотрансляции

Первый матч прошел в очень упорной борьбе и завершился с минимальным преимуществом гостей - на две шайбы «Арлана» «Горняк», нанесший больше бросков по воротам, ответил лишь одной.

Противостояние в повторном поединке получилось не менее упорным. В первом периоде команды нанесли равное количество бросков по воротам друг друга, но гостям все же удалось один из своих бросков реализовать. На 16-й минуте отличился нападающий кокшетауского клуба Данила Карабань.

Во второй двадцатиминутке кокшетаусцы были заметно активнее, нанеся вдвое больше бросков по воротам. Голкипер рудненского клуба Никита Акулинин в течение периода справился с 15-ю попытками взятия ворот, но не смог помочь своей команде, когда за 24 секунды до его окончания форвард кокшетаусцев Никита Лукин после долгого розыгрыша гостей бросил шайбу с близкого расстояния точно в правый верхний угол ворот. «Горняк» в этот момент играл в меньшинстве - за удар соперника клюшкой двухминутное наказание отбывал Александр Нурек.

Степан Штефон (№ 11) и Сергей Жилов (№ 97) организуют очередную атаку "Горняка" /Фото со страницы ХК "Горняк" ВКонтакте

В заключительном игровом отрезке хозяева сумели перехватить инициативу, но перед этим в их воротах успела побывать и третья шайба, когда на 46-й минуте Лукин оформил дубль. Усилив давление на ворота гостей и заиграв агрессивнее, рудничане сумели распечатать ворота Ильи Румянцева.

В начале 53-й минуты они выиграли вбрасывание в зоне защиты гостей, после чего Руслан Утебаев сделал передачу назад к синей линии Данилу Глухих, который оттуда бросил по воротам. Голкипер отбил шайбу, но первым на добивании был нападающий «Горняка» Владимир Кротов, который и стал автором первой ответной шайбы.

Ровно за полторы минуты до финальной сирены благодаря своим индивидуальным действиям отличился Максим Кунишников. После передач Ивана Ширяева и Александра Куршука нападающий рудненского клуба прошел от правого борта к воротам и сумел со второй попытки переиграть голкипера, сократив разрыв в счете до минимума.

Однако хозяевам, которые нанесли за весь третий период 20 бросков по воротам и позволили сделать это гостям лишь четырежды, не помогла и смена на последней минуте голкипера на шестого полевого игрока и вновь не удалось избежать поражения в матче - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

После двух поражений лидеру чемпионата «Горняк» с 29-ю очками после 34 проведенных игр опустился на 10-ю строчку в турнирной таблице, отставая всего на одно очко от «Алтай Торпедо» и «Темиртау».

Следующие матчи «Горняк» проведет уже в 2022 году, отправившись в гости к «Снежным барсам», поединки с которым пройдут в Нур-Султане 7 и 8 января.