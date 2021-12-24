В Рудном на льду «Горняк Арены» состоялся первый матч последней домашней декабрьской серии игр регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy между местным «Горняком» и клубом из Кокшетау «Арлан».

«Горняк» забрасывает шайбу в ворота «Арлана», возвращая интригу в матч / Скриншот

Команды перед очным поединком провели одинаковое количество игр в сезоне - по 32, однако кокшетаусцы, набрав 55 очков, лидировали в чемпионате, а хозяева с 29 очками замыкали зону плей-офф, располагаясь на восьмой строчке в турнирной таблице. В первой двухматчевой серии между этими клубами, матчи которой прошли в Кокшетау, соперниками обменялись крупными победами - сначала хозяева уступили «Горняку» с разницей в пять шайб (2:7), а затем с такой же разницей одержали сухую победу (5:0).

Рудничане очень активно провели первый период, нанеся 14 бросков по воротам Ильи Румянцева, кокшетаусцы же пытались подловить соперника на контратаках, сделав при этом 12 попыток взятия ворот. И все же заброшенных шайб в первом периоде зрители так и не увидели.

Во второй двадцатиминутке «Горняк» еще больше атаковал и еще больше - 17 раз - бросал по воротам гостей, которые уверенно оборонялись. Однако «Арлану» при этом удалось эффективно сыграть и в нападении - из восьми нанесенных бросков по воротам хозяев два оказались результативными.

На 36-й минуте, когда в составе «Горняка» за выброс шайбы отбывал двухминутное наказание Иван Ширяеев, «Арлан» усилиями нападающего Александра Меньщикова реализовал большинство и открыл счет в матче.

А еще через минуту гости, в действиях которых после заброшенной ими шайбы появилась уверенность, удвоили свое преимущество. Автором гола стал Михаил Тарасов.

В третьем игровом отрезке рудничане предпринимали попытки исправить ситуацию в матче, а гости не рисковали и откровенно играли на удержание счета. На 55-й минуте «Горняку» удалось свести свое отставание до минимума, когда новобранец клуба Денис Чурмаев при поддержке Евгения Щанкина реализовал численное большинство.

Однако хозяевам, поменявшим на последних минутах голкипера Никиту Акулинина на шестого полевого игрока, большего сделать не удалось. И в итоге поражение показавшего, что на равных можно играть с лидером чемпионата, «Горняка» с минимальной разницей в счете - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Сегодня состоится повторный поединок между этими командами, который станет для рудненского клуба заключительным в уходящем году.