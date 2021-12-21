В Рудном, на льду «Горняк Арены», прошел второй матч предпоследней домашней декабрьской серии игр регулярного чемпионата Казахстана между местным «Горняком» и клубом из Усть-Каменогорска «Торпедо».

В ожидании вбрасывания: нападающий «Горняка» Денис Гурьев (№29) в окружении трех игроков «Торпедо» / Фото shaiba.kz

Первый поединок прошел в упорной и равной борьбе, а его судьба решилась в последнюю минуту встречи, когда устькаменогорцы в течение всего 11 секунд дважды оформили взятие ворот рудничан.

Повторный поединок очень обнадеживающе начался для хозяев льда. На 7-й минуте защитник «Горняка» Александр Ханьжин открыл счет, реализовав при поддержке Александра Куршука и Евгения Щанкина первое же численное большинство.

Через пять минут Данил Москалев, после передач Максима Кунишникова и Валерия Садикова, удвоил преимущество «Горняка», опять игравшего с численным перевесом.

Во втором периоде хозяева еще больше развили свой успех. На 37-й минуте отличился защитник рудничан Роман Коваленко, которому ассистировали Айдар Галимов и Иван Ширяев.

Однако, пропустив третью шайбу, гости, словно спохватившись, до конца двадцатиминутки сумели сократить отставание до минимума, вернув интригу в поединок. Причем сделано это было в течение предпоследней минуты игрового отрезка, а временной промежуток между двумя подряд заброшенными в ворота «Горняка» шайбами был еще меньше, чем в предыдущей встрече. Всего 9 секунд понадобилось Александру Шину и Ивану Кучину, чтобы дважды огорчить голкипера хозяев Богдана Белоконского.

Более того, в заключительном игровом отрезке торпедовцы сравняли счет. За пять минут до окончания основного времени отличился Валерий Гурин, переведя матч в овертайм. А в дополнительное время удача была на стороне гостей, совершивших камбэк со счета 0:3. Победу «Торпедо» принес бросок нападающего гостей Дениса Игнашина.

Набрав в двух матчах с «Торпедо» всего одно очко, «Горняк» сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе после 32 игр 29 очков и на два очка опережая «Алтай Торпедо». А заключительные поединки года рудничане проведут на своей площадке с лидером чемпионата кокшетауским «Арланом», у которого после такого же количества игр 55 очков. Эти матчи пройдут 23 и 24 декабря.