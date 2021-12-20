Осадки в виде снега и иногда дождя - Прогноз синоптиков на 2 дня в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 21 декабря, ночью на юге Костанайской области синоптики прогнозируют небольшой снег, днём на западе и на севере - осадки в виде снега и дождя. На севере возможна низовая метель. Ветер южный, юго-восточный 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днём -3...+2 градуса.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 21 декабря ожидается переменная облачность, днём возможны осадки. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью -6...-8, днём 0...-2 градуса.
- В среду, 22 декабря, ночью на юго-западе области, а днём на большей части региона осадки, на юге, западе и севере туман, гололед и низовая метель, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-восточный, восточный 9-14, на юге, западе и севере возможны порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днём -3...+2 градуса, ночью на востоке -7 градусов.
В Костанае 22 декабря прогнозируют переменную облачность, осадки. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём 0...+2 градуса.
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