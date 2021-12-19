Нур-Султане прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым (10-0, 6 КО) и аргентинцем Хуаном Эрнанои Леао (Аргентина, 15-1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

©Vesti.kz. Турар Казангапов

С первых минут Елеусинов занял центр ринга и действовал первым номером. Во втором раунде казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун, однако Леао сумел подняться и продолжить. В следующей трехминутке аргентинец вновь оказался на канвасе.

Несмотря на это, бой прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Елеусинову, который и стал новым чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе.

Таким образом, Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. До него это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.

Ранее в со-главной событии супертяж Иван Дычко одержал 11-ю подряд досрочную победу.

Он встречался с Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО) из России. Все завершилось в первом раунде - угол россиянина выбросил полотенце после того, как Дычко пробил соперника.

Тем самым Дычко одержал 11-ю подряд победу, и все - досрочно. Для Устинова же это поражение стало шестым в карьере.

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После поединка Дычко отметил, что теперь надо покорять США.

"Я планировал завершить этот поединок нокаутом, но по-другому, конечно. Планировал, что пойду через корпус в голову, но не думал, что это закончится на корпусе. Это второй бой подряд на родине, это классно. Публика, фанаты классно принимают, спасибо им за это. Действительно всей душой болеют. Дальше подготовка за океаном и покорять Америку.

Готовился в Рудном, не хватало спарринг-партнеров таких габаритов. И некоторые удары не доходили до него, потому что у меня не было подобной практики. В Америке я бы все-таки нашел удобных партнеров.

В начале января - в Америку. Надеюсь, мои менеджеры, я в них верю, найдут мне хороший контракт, бои, и я буду побеждать и побеждать", - сказал Дычко.