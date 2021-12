На проходящем в Калгари чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту состоялись соревнования среди мужчин на дистанции 1000 м, сообщает Prosports.kz.

Лидер сборной Казахстана Денис Кузин добыл «золото» в этом виде программы с результатом 1:08.633. Второе место занял Остин Клеба (1:08.758) из США, третьим стал спортсмен из китайского Тайбея Вэй Лин Тай (1:09.195).

2013 World 1000m champion Denis Kuzin 🇰🇿 stops the clock at 1:08.633 to win gold 🥇 in the Men's 1000m at the Four Continents Championships!



It's silver for Austin Kleba 🇺🇸 and bronze for Wei-Lin Tai (TPE)#SpeedSkating pic.twitter.com/8wIF20mqqv