IV этап кубка Мира по конькобежному спорту проходил в г. Калгари (Канада). На дистанции в 1000 м в дивизионе "В" Денис Кузин занял третье место. Это позволило завоевать ему лицензию на участие в XXIV Зимних Олимпийских играх, сообщает управление спорта Костанайской области.

Денис Кузин (справа)

1000-метровую динстанцию костанайский спортсмен преодолел за 1.07,63 минуты, побил собственный рекорд 2013 года (1.07,71 минуты) и установил новый национальный рекорд.

"Закончились 4 кубка мира, первые 3 провальные попытки, и вот на 4 раз все получилось, личный рекорд, который не мог побить с 2013 года, рекорд Казахстана, ну и лицензия на 4 Олимпийские Игры 2022. Получается в 33 года можно еще бороться!" - написал Денис Кузин на своей странице в Instagram.

Предстоящие Олимпийские игры будут для Дениса Кузина четвертыми.

Фото со страницы управления спорта Костанайской области ВКонтакте