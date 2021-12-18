Сегодня, 18 декабря, в Нур-Султане состоится большой вечер бокса. Главным событием станет бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, сообщает Tengrinews.kz.

Данияр Елеусизов /Фото Vesti.kz. Турар Казангапов

Противостоять ему будет аргентинец Хуан Эрнан Леао. В случае успеха Елеусинов станет пятым казахстанцем в истории, кому удастся примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.

Иван Дычко /Фото Vesti.kz. Турар Казангапов

Кард также будет наполнен большими поединками. На ринг выйдут призер Олимпиады Иван Дычко, Жанкош Тураров, Даурен Елеусинов, Ангелина Лукас и другие.

Начало вечера бокса - в 17.30. В прямом эфире бои до поединка Ангелины Лукас будут показаны на Youtube-каналах "Хабара" и Insport. После ее дебюта "Хабар" начнет трансляцию на своей телеверсии. В нее попадут встречи главного карда.