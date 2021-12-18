Информация об этом прозвучала на сессии Костанайского областного маслихата 15 декабря. Депутаты единогласно утвердили на ней проект бюджета, в том числе расходы на развитие сферы спорта в наступающем году.

Помимо 500 млн тенге, предусмотренных на формирование спортивного государственного заказа, в бюджете заложены 388,3 млн тенге на капитальный ремонт Дворца спорта в Костанае, который должен после этого стать Дворцом единоборств.

Кроме того, сообщила в докладе по проекту бюджета руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, в районах области планируется на 92 млн тенге построить 5 хоккейных кортов. Депутат Гайния ЕСЕЕВА попросила назвать, где конкретно появятся эти спортивные сооружения.

- В Денисовке, селах Айет, Караменды, Узунколь и в селе Ленино Федоровского района, - ответила на вопрос заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Елена КИРЕЕВА.

И отметила, что вообще в планах управления до 2025 года разместить в населенных пунктах Костанайской области 29 хоккейных кортов. Пять были обустроены в этом году, уже определены места для пяти следующих.