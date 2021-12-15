Открытый областной турнир по баскетболу, посвященный памяти Кадырбека Успанова, провели в 15-й раз. Соревнования среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше прошли в ДЮСШ № 1, носящей его имя.

Турнир является ежегодным и проводится родными Успанова в первой декаде декабря. До этого года соревнования проходили при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национальной федерации баскетбола и управления физической культуры и спорта Костанайской области в формате открытого юношеского Кубка Казахстана. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году решено было провести соревнования на региональном уровне с привлечением команд из близлежащих городов республики.

Турнир адресован юным баскетболистам - сверстникам и сверстницам тех, кого тренировал Кадырбек Бузавгалиевич в начале своей карьеры.

Первый турнир прошел в декабре 2006 года, заняв достойное место в ежегодном спортивном календаре. С тех пор в нем уже приняли участие более двух тысяч юношей и девушек, представлявших не только города и районы Костанайской области, но и другие городаКазахстана, а также Российской Федерации и Узбекистана. По словам самих юных баскетболистов и их тренеров, по организации, призовому фонду и вниманию к участникам эти соревнования - одни из лучших в республике.

Костанайская область славится своими подвижниками, отличными спортсменами, высококвалифицированными тренерами и судьями. Но лишь очень немногие из них сделали столько для костанайского спорта, как Кадырбек Бузаугалиевич Успанов.

Еще в раннем детстве, увлекшись баскетболом, Успанов прошел путь от новичка до классного игрока, неоднократно выступавшено в областной сборной на республиканских соревнованиях. Дважды включался в число пятнадцати лучших игроков Казахстана. За свою сравнительно короткую, но блистательную тренерскую карьеру вывел «в люди» костанайский женский баскетбол.

Возглавляя в труднейшие для страны годы областное управление спорта, сделал все как для сохранения традиций массового народного спорта, так и для дальнейшего развития спорта высших достижений. Воспитал прекрасных детей, почитал родных и близких, не растерял друзей.

В турнире этого года всего приняли участие 14 команд, в том числе шесть сборных девушек и восемь сборных юношей.

Сборная девушек Аулиекольского района - победитель турнира

В соревнованиях девушек выступали только команды Костанайской области: Костаная, Рудного и Лисаковска, Аулиекольского, Денисовского и Костанайского районов. По итогам однокругового турнира удалось избежать поражений лишь одной команде - сборной Аулиекольского района, набравшей в итоге 10 очков и ставшей победительницей.

По 8 очков набрали сборные девушек Костанайского района и Рудного. В очном поединке сиьнее оказались баскетболистки Костанайского района, ставшие призерами турнира.

Победитель турнира среди юношей - сборная Рудного

Вслед за призовой тройкой расположились сборные Костаная - 7 очков, Лисаковска - 7 и Денисовского района - 5.

В соревнованиях юношей участвовали сборные Костаная, Рудного, Аулиекольского, Карабалыкского, Карасуского и Федоровского районов, а также гости из Петропавловска и Кокшетау.

Сначала прошли игры в двух группах, затем стыковые игры. Победителями группового этапа стали сборная Рудного, одержавшая победы над баскетболистами Петропавловска, Карабалыкского и Карасуского районов, и сборная Костаная, одолевшая команды Кокшетау, Федоровского и Аулиекольского районов. А в стыковом матче за первое место баскетболисты Рудного выиграли у хозяев площадки со счетом 77:52.

В матче за 3-е место встретились занявшие в своих группах вторые места сборные Федоровского района и гости из Петропавловска. Уступая по ходу матча, юные баскетболисты Федоровского района, выступавшие на турнире всего с одним запасным игроком, одержали победу со счетом 66:59 и стали бронзовыми призерами, сделав своеобразный подарок своему наставнику Сергею Калюжному, отметившему в дни соревнований круглую дату.

Пятое место заняла сборная Карабалыкского района, с минимальным перевесом одержавшая победу над баскетболистами Кокшетау - 56:55. И в матче за седьмое место сборная Карасуского района выиграла у баскетболистов Аулиекольского района.

Лучший нападающий турнира Инна Чернышова (ДЮСШ № 1)

Организаторы турнира отметили лучших баскетболистов в нескольких номинациях как у девушек, так и у юношей. Рудничане Анастасия Чепель и Камбар Жолдыбаев стали самыми результативными игроками. Лучшими нападающими признаны воспитанники ДЮСШ № 1 Инна Чернышова и Дмитрий Кочетков. Лучшими защитниками - Светлана Щедрина из Костанайского района и Максим Чубарь из Федоровского района. Лучшими центровыми - Анастасия Кисляк из Костанайского района и Кирилл Лавриенко из Петропавловска. Лучшими баскетболистами турнира (MVP) организаторы признали игроков команд-победительниц Алену Бурмистрову и Артема Федотова.

Лучший защитник турнира - Максим Чубарь (Федоровский район)

Кроме игровых номинаций был определены победители конкурса трехочковых бросков, которыми стали Анастасия Чепель из Рудного и Олег Кудрявцев из Костаная. А лучшим по исполнению бросков сверху стал Арсен Мзикян из Федоровской района.

Досье «НГ»

Кадырбек Бузавгалиевич Успанов (1950-2005 г.г.) - кандидат в мастера спорта СССР по баскетболу, отличник просвещения Казахской ССР, судья всесоюзной категории по баскетболу, руководитель управления физической культуры и спорта Костанайской области с 1992 по 2005 гг.

Фото предоставлено Азаматом УСПАНОВЫМ