Чемпионат мира по грэпплингу UWW среди детей 12-13 лет, старших юношей 14-15 лет и ветеранов 35-45 лет проходил с 11-го по 13 декабря в московской арене «ЦСКА» в двух разделах: но ги (без кимоно) и ги ( борьба в кимоно).

Сборная Костанайской области на чемпионате мира в Москве

600 участников представили Россию, США, Казахстан, Кыргыстан, Армению, Азербайджан, Венгрию, Польшу, Италию, Испанию, Францию, Сербию, Беларусь и Литву. В составе национальной сборной Казахстана выступали трое костанайских борцов: старший тренер области по грэпплингу UWW, руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ и два его ученика: Ренат Бочкарёв и Ахмет Ибрашев.

Мурат Бермухамбетов (слева) стал серебряным призёром чемпионата мира

- Первую схватку в ги провёл со спортсменом из Калмыкии, выиграл со счётом 5:2. Вторую выиграл у земляка из Казахстана удушающим приёмом «треугольником». В третьем поединке соперник снялся после броска из-за травмы, - поделился впечатлениями серебряный призёр чемпионата мира по грэпплингу в весовой категории до 84 кг Мурат Бермухамбетов.

В финале он уступил москвичу, которого после этой победы аттестовали на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

В но ги костанайский тренер Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY завоевал бронзу. В одной из схваток Бермухамбетов эффектно победил, открутив ногу сопернику «рычагом колена».

Ахмет Ибрашев (слева) - серебряный призёр чемпионата мира по грэпплингу в весе до 42 кг

Оправдали ожидания и юные грэпплеры. Ренат Бочкарёв выиграл бронзовые медали в двух разделах среди старших юношей (14-15 лет) в весовой категории 66 кг. Ахмет Ибрашев забрал серебряную медаль чемпионата мира в ги, в весе до 42 кг.

Ренат Бочкарёв - бронзовый призёр чемпионата мира в весе 66 кг

В общекомандном зачёте Казахстан занял второе командное место.

Мурат Бермухамбетов (второй справа) завоевал две медали чемпионата мира в весе до 84 кг

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области